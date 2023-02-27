Нічний удар дронами по Хмельницькому: в лікарні помер ще один рятувальник

Російські військові вночі 27 лютого "Шахідами" атакували Хмельницький. Жертвами атаки окупантів стали вже двоє рятувальників.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зранку повідомив, що рятувальник загинув у лікарні. На жаль, лікарям не вдалося врятувати йому життя.

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"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих", – написав Гамалій у соцмережах.

Що відомо про рятувальників, яких вбила Росія

Команда МВС України 27 лютого втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука.

"Разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БпЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї", – повідомили в ДСНС.

Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Росія вкотре атакувала Хмельницький

Російські військові знову атакували Хмельницький. Вночі 27 лютого окупаційні війська випустили по Хмельницькому дрони-камікадзе.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив удари по обласному центру. За його інформацію, вночі росіяни завдали три удари по Хмельницькому.

Станом на 10:43 відомо про двох загиблих та 4 поранених. Відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє рятувальників.

Внаслідок нічних ударів четверо поранених людей було доставлено у лікарню. У трьох з них важкий стан, але їх життю уже нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування.

Сергій Гамалій інформував про пожежу та пошкодження цивільних будинків.

Раніше Росія атакувала Хмельницький ракетами

Окупанти вкотре в лютому атакували Хмельницький. Росіяни завдали два ракетні удари по обласному центру. Ракети влучили в одному з мікрорайонів Хмельницького.

Місцева влада офіційно підтвердила, що одна ракета влучила у військовий об'єкт, друга – по цивільних забудовах.

За словами мера міста Олександра Симчишина, через російський удар були пошкоджені 3 навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, є поранені.

Що ще відомо про атаку Росії дронами