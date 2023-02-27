Нічний удар дронами по Хмельницькому: в лікарні помер ще один рятувальник
Джерело:Сергій Гамалій
Російські військові вночі 27 лютого "Шахідами" атакували Хмельницький. Жертвами атаки окупантів стали вже двоє рятувальників.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зранку повідомив, що рятувальник загинув у лікарні. На жаль, лікарям не вдалося врятувати йому життя.
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"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника. Співчуття рідним та близьким загиблих", – написав Гамалій у соцмережах.
Що відомо про рятувальників, яких вбила Росія
Команда МВС України 27 лютого втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука.
"Разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БпЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї", – повідомили в ДСНС.
Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу.
Росія вкотре атакувала Хмельницький
Російські військові знову атакували Хмельницький. Вночі 27 лютого окупаційні війська випустили по Хмельницькому дрони-камікадзе.
Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив удари по обласному центру. За його інформацію, вночі росіяни завдали три удари по Хмельницькому.
Станом на 10:43 відомо про двох загиблих та 4 поранених. Відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє рятувальників.
Внаслідок нічних ударів четверо поранених людей було доставлено у лікарню. У трьох з них важкий стан, але їх життю уже нічого не загрожує. Дівчину, яка була доставлена у лікарню, відпустили на амбулаторне лікування.
Сергій Гамалій інформував про пожежу та пошкодження цивільних будинків.
Раніше Росія атакувала Хмельницький ракетами
Окупанти вкотре в лютому атакували Хмельницький. Росіяни завдали два ракетні удари по обласному центру. Ракети влучили в одному з мікрорайонів Хмельницького.
Місцева влада офіційно підтвердила, що одна ракета влучила у військовий об'єкт, друга – по цивільних забудовах.
За словами мера міста Олександра Симчишина, через російський удар були пошкоджені 3 навчальних заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, є поранені.
Що ще відомо про атаку Росії дронами
- Україну атакували іранські безпілотники Shahed, випущені російськими загарбниками. Одинадцять дронів було збито протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних сил.
- Крім того, у повітряному просторі навколо Києва збили дев'ять безпілотників.
- Ворог здійснив дві хвилі атак, щоб виснажити українську протиповітряну оборону. Атака тривала протягом 5 з половиною годин. На Київщині, на щастя, внаслідок атаки "Шахідами" не було жертв чи пошкоджень об'єктів інфраструктури.