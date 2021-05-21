Нічого, крім втрачених життів, – Остальцев назвав наслідки військової "допомоги" росіян

Україна є лише однією державою у переліку тих, в які Росія прийшла з "братньою допомогою". Зокрема, Сирія вже має майже пів мільйона вбитих у громадянській війні та кілька мільйонів біженців.

Відповідна ситуація спричинена тим, що Кремль підтримує диктатора Башара Асада та надає військову допомогу в обмін на родовища та нафту. Про це у випуску "VETERANO блог" розповів український військовий Леонід Остальцев.

Повний випуск блогу Російські найманці в Африці: в ООН назвали злочини військових Москви в ЦАР

"Після запрошення росіян в будь-який куточок світу, завжди відбувається одне і те саме – нічого хорошого і цінного, крім втрачених життів й відстоювання виключно інтересів Росії", – роз'яснив Остальцев.

Він додав, що Росія, незважаючи на потреби і проблеми регіонів та держав, може вдатися до будь-чого задля своїх інтересів.

Росія не визнає своїх найманців

За словами Остальцева, у громадянській війні в Центральноафриканській республіці з одного боку є офіційний уряд, а з іншого – повстанці. Проте ветеран АТО зауважив, що зі сторони влади Республіки також воюють приватні військові компанії Росії.

Офіційно влада Росії не визнає присутності своїх військових у ЦАР, мовляв, там є лише військові інструктори, які не беруть участі у бойових діях – за виключенням випадків, коли на них нападають,

– зазначив Остальцев.

Водночас згідно зі звітом Організації Об'єднаних Націй та інформацією ЗМІ, приватні військові компанії несуть відповідальність за значні злочини – тортури під час допитів, напади на цивільних та зґвалтування зокрема.

Повний випуск відеоблогу "VETERANO блог" на 24 каналі: дивіться відео