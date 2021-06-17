Нічого не чув, – Марченко відповів на чутки про звільнення Авакова

У ЗМІ шириться інформація про те, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть відправити у відставку. Його колега Сергій Марченко запевнив, що йому нічого про це не відомо.

Він вважає, що Міністерство внутрішніх справ є досить ефективним. І наголосив – для того, щоб дати об'єктивну оцінку міністру, треба, як мінімум, мати відповідний досвід, освіту і розумітися в цих питаннях.

Більше тут Чи піде Аваков у відставку та скільки заробляє міністр фінансів: інтерв'ю з Марченком

Про ймовірну відставку Авакова

Одне з видань, посилаючись на власні джерела в Кабміні та Офісі Президента, повідомило, що нібито обговорюють відставку Арсена Авакова. Міністр фінансів відповів, що не хоче коментувати це питання.

Нічого не чув. Не можу ні підтвердити, ні спростувати. Це мій колега. Ми працюємо в Кабміні. Я не коментую ні призначення, ні звільнення своїх колег,

– наголосив він.

Ефективність міністерства

Водночас Марченко зазначив, що може оцінити ефективність Міністерства внутрішніх справ та структурних підрозділів у питанні використання грошей з бюджету та забезпечення підрозділів відповідними засобами.

"Щодо цього скажу, що це досить ефективне міністерство", – підкреслив він.

Тобто, Марченко вважає, що кошти використовують на цілі і ми бачимо результат, як використовують ці цілі. "Відверто скажу, що досвід міністра, команди дає можливість бачити результат використання цих грошей", – підсумував він.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Марченком у програмі "Перші особи": відео

Ймовірна відставка Арсена Авакова: останнє