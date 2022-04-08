Нічого нового росіяни не зробили, ще одна смальта мозаїки, – Притула про обстріл в Краматорську

Російські війська обстріляли вокзал у Краматорську, звідки намагались евакуюватись жінки з дітьми. Окупанти цілеспрямовано вбили українців, у великій кількості. Так вони діють ще з 2014 року.

Сьогодні, 8 квітня, росіяни не зробили нічого такого нового, що б вони не робили з 2014 року. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив волонтер та політик Сергій Притула.

Актуально Краматорськ обстрілюють кожні 3 – 4 дні, – мер міста

Він нагадав, що ще торік 26% населення України не вважали Росію країною-агресоркою. Найстрашніше, що якраз ці люди здебільшого жили в містах, які тепер розбомбили окупанти.

Те, що сьогодні відбулось в Краматорську – це просто ще одна смальта мозаїки,

– зазначив Притула.

На його думку, багатьом українцям врешті почала зніматись пилина з очей такою моторошною кількістю жертв, хоча ще з 2014 року всі, хто могли, закликали не вірити у "хороших росіян" та починати щось робити.

Волонтер додав, що зараз ми пожинаємо плоди байдужості.