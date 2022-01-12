Нічого про Україну без України, – Єрмак розповів, які гарантії отримали від Байдена

Будь-які питання, що стосуються України, не будуть обговорювати без її участі. США та західні партнери надали такі гарантії.

Гарантії Україна отримала, зокрема, й від президента США Джо Байдена. Про це заявив глава ОП Андрій Єрмак.

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США братимуть активну участь у мирному врегулюванні

Єрмак розповів, що США вирішили брати активну участь у мирному процесі щодо припинення війни на Донбасі.

Принцип "нічого про Україну без України" дотримуватиметься під час будь-яких перемовин,

– сказав політик.

Натомість Україна робитиме все для активізації Нормандського процесу та виконання домовленостей Паризького саміту 2019 року.

Агресія Москви стане величезною помилкою

Єрмак переконаний, що нова агресія Кремля проти України стане величезною помилкою як з боку Росії, так і з боку тих країн, які дозволять цьому відбутися. Це матиме незворотні наслідки.

Переговори США та Росії: що відомо

У Женеві 10 січня пройшли перемовини Росії та США щодо "гарантій безпеки", які висунула Москва.

Росія вимагала від НАТО гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в Альянс. Її представники цинічно заявили, що це начебто є питанням нацбезпеки для Росії.

У США ж чітко відповіли, що ніхто не буде ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.

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