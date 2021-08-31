Нічого страшного для "Газпрому" не сталось, – Рябцев про програш "Північного потоку-2" у суді

Німецський суд виніс рішення про те, що "Північний потік-2" має стати незалженим від "Газпрому". Однак нічого страшного для російської газової монополії не сталось.

Таку думку експерт з енергетики Геннадій Рябцев озвучив в ефірі 24 каналу. Він наголосив, що "Газпром" все одно може заповнювати "Північний потік-2" на 100%.

До теми "Газпрому", можливо, доведеться продати "Північний потік-2", – ЗМІ

Однак є умова. "Газпром зобов'язаний продати щонайменше половину цього газу доти, доки він увійде на територію Євросоюзу. Це може відбуватись в міжнародних водах, на майданчиках "Газпромекспорту", і в Росії на будь-якій фірмі. Ніяких обмежень щодо цього проти Газпрому запроваджено не було. Він не володіє 100% акцій "Північного потоку-2", – пояснив Рябцев.

Нічого страшного для "Газпрому" не відбулося,

– запевнив експерт.

Рябцев: Продаж російського газу буде ускладнений

Водночас експерт наголосив, що продати російський газ буде не так просто.

"Буде ускладнено процедуру, це правильне рішення, адже не повинно бути газопроводів, які не підпадають під дію Європейської газової директиви", – сказав Рябцев.

За його словами, рішення німецького суду було очікуваним.

Рябцев: В України ніяких гарантій не буде

Єврокомісія погодила запит Києва на консультації щодо "Північного потоку-2". Україна наполягає на тому, що запуск газопроводу порушує принципи енергетичного союзу ЄС. Однак Рябцев впевнений, що це нічого не дасть Україні.

"Варто розуміти, що Україні ніхто нічого давати не буде. Ніяких гарантій надано не буде. Вона має дбати про власну енергетичну безпеку самотужки. Замість того, щоб чекати на щось, треба переходити до реальних дій, модернізації української газотранспортної системи та її переорієнтування на потреби українських споживачів", – підсумував Рябцев.

Рябцев пояснив ситуацію з "Північним потоком-2": дивіться відео

Рішення німецького суду щодо газогону