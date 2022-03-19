Нічого страшного не сталось, нема загрози для людей, – ДСНС про задимлення у Києві

У Києві вранці 19-го березня спостерігалося задимлення. У ДСНС заспокоїли киян, що нічого страшного в задимленні немає.

Загрози для людей немає

Про це заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий. Він запевнив, що задимлення не має ніякої загрози для людей.

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Пресофіцер ДСНС пояснив, що погода не дозволила переміститися повітряним масам. Унаслідок цього відбулося накопичення забруднюючих речовин.

Нічого страшного не сталося. Певна погода не дала переміститися повітряним масам і ці забруднюючі речовини накопичилися у приземному прошарку повітря. Тому тут нічого страшного нема. Немає якоїсь загрози для людей,

– сказав Хорунжий.

Він додав, що подібне задимлення ставалося торік навесні.

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