Нічого доброго з цього не вийде, – Путін застеріг Київ від переслідувань партії Медведчука

Очільник Кремля вчергове висловився щодо політичної ситуації в Україні. Цього разу він кинувся застерігати президента Зеленського від можливого переслідування опозиції. Втім, мовиться лише про одну конкретну партію і її очолює ніхто інший, як кум Путіна – Віктор Медведчук.

Такі свої застереження російський лідер висловив під час Східного економічного форуму у Владивостоці. Про це інформує низка росЗМІ. Разом із Путіним участь у заході брав і Медведчук.

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В якийсь момент на форумі зайшла мова про заяву президента Зеленського про те, що "Опозиційна платформа – За життя", очільником якої є Медведчук, отримує іноземне фінансування. Такі слова українського гаранта Путін назвав початком "переслідування опозиції".

"Це (заява Зеленського – 24 канал) означає, що чинна влада в Києві ризикує наступити на ті ж самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі президента пана Порошенка", – сказав глава Кремля.

На думку російського лідера, "якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде".

Йдеться про парламентську опозицію, яка користується довірою значної кількості виборців. Це підтвердили в ході виборів. Тому було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок,

– став на захист партії свого кума президент РФ.

Путін також зауважив, що представники опозиції "не бігають по площах, не вимагають неможливого, працюють в рамках Конституції, в рамках чинного закону".

У чому річ? Нещодавно президент Зеленський розповів в інтерв’ю одному з українських телеканалів про те, що знає, звідки Віктор Медведчук бере гроші на фінансування своєї партії та декількох телеканалів. Так, гарант наголосив, що "це буде дуже гучна історія, яка погано закінчиться".



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