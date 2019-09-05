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      Нічого доброго з цього не вийде, – Путін застеріг Київ від переслідувань партії Медведчука

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Очільник Кремля вчергове висловився щодо політичної ситуації в Україні. Цього разу він кинувся застерігати президента Зеленського від можливого переслідування опозиції. Втім, мовиться лише про одну конкретну партію і її очолює ніхто інший, як кум Путіна – Віктор Медведчук.

      Такі свої застереження російський лідер висловив під час Східного економічного форуму у Владивостоці. Про це інформує низка росЗМІ. Разом із Путіним участь у заході брав і Медведчук.

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      В якийсь момент на форумі зайшла мова про заяву президента Зеленського про те, що "Опозиційна платформа – За життя", очільником якої є Медведчук, отримує іноземне фінансування. Такі слова українського гаранта Путін назвав початком "переслідування опозиції".

      "Це (заява Зеленського – 24 канал) означає, що чинна влада в Києві ризикує наступити на ті ж самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі президента пана Порошенка", – сказав глава Кремля.

      На думку російського лідера, "якщо сьогоднішня влада почне з переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде".

      Йдеться про парламентську опозицію, яка користується довірою значної кількості виборців. Це підтвердили в ході виборів. Тому було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок,
      – став на захист партії свого кума президент РФ.

      Путін також зауважив, що представники опозиції "не бігають по площах, не вимагають неможливого, працюють в рамках Конституції, в рамках чинного закону".

      У чому річ? Нещодавно президент Зеленський розповів в інтерв’ю одному з українських телеканалів про те, що знає, звідки Віктор Медведчук бере гроші на фінансування своєї партії та декількох телеканалів. Так, гарант наголосив, що "це буде дуже гучна історія, яка погано закінчиться".

      олігархи Медведчук
      Якими ЗМІ володіють українські олігархи й, зокрема, Віктор Медведчук/ інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Віктор Медведчук Опозиційна платформа – За життя
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