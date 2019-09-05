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      Ничего хорошего из этого не получится,–Путин предостерег Киев от преследования партии Медведчука

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      Глава Кремля в очередной раз высказался относительно политической ситуации в Украине. На этот раз он принялся предостерегать президента Зеленского от возможного преследования оппозиции. Впрочем, говорится лишь об одной конкретной партии, и ее возглавляет никто иной как кум Путина – Виктор Медведчук.

      Такие свои оговорки российский лидер выразил во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом информирует ряд росСМИ. Вместе с Путиным участие в мероприятии принимал и Медведчук.

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      В какой-то момент на форуме зашла речь о заявлении президента Зеленского о том, что "оппозиционная платформа - За жизнь", главой которой является Медведчук, получает иностранное финансирование. Такие слова украинского гаранта Путин назвал началом "преследования оппозиции".

      "Это (заявление Зеленского – 24 канал) означает, что действующая власть в Киеве рискует наступить на те же грабли, на которые наступало и бывшее украинское руководство в лице президента господина Порошенко", – сказал глава Кремля.

      По мнению российского лидера, "если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не выйдет".

      Речь идет о парламентской оппозиции, которая пользуется доверием значительного количества избирателей. Это подтвердили в ходе выборов. Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек,
      – встал на защиту партии своего кума президент РФ.

      Путин также отметил, что представители оппозиции "не бегают по площадям, не требуют невозможного, работая в рамках Конституции, в рамках действующего закона".

      В чем дело? Недавно президент Зеленский рассказал в интервью одному из украинских телеканалов о том, что знает, откуда Виктор Медведчук берет деньги на финансирование своей партии и нескольких телеканалов. Так, гарант подчеркнул, что "это будет очень громкая история, которая плохо закончится".

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      Какими СМИ владеют украинские олигархи, в частности, Виктор Медведчук/ инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук
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