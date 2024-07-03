У Нідерландах почав роботу новий уряд: хто став прем'єром замість Рютте

У Нідерландах 2 липня офіційно почав роботу новий коаліційний уряд. Він запрацював через 7 місяців після парламентських виборів у країні.

Новий уряд очолив колишній глава розвідки Дік Схоф. Він обійняв посаду Марка Рютте, який до цього був главою уряду впродовж 14 років.

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У Нідерландах склав присягу новий уряд

Шістнадцять міністрів уряду, включно з прем'єр-міністром та віцепрем'єр-міністрами, вранці 2 липня офіційно склали присягу в палаці Гейс-тен-Бос в Гаазі. Церемонія відбулася в присутності короля Віллема-Александра.

Перед церемонією король і Дік Схоф підписали офіційні укази про призначення його новим прем'єр-міністром. Цікавим є те, що новий глава уряду не належить до жодної з партій і обраний на роль прем'єра як компромісна фігура.

До цього у середині червня, після шести місяців коаліційних переговорів, "Партія свободи" Вілдерса, правоцентристська ліберальна VVD, центристський "Новий соціальний договір" і популістська фермерська партія BBB досягли угоди про розподіл ключових посад у новому кабінеті міністрів Нідерландів.



У Нідерландах розпочав роботу новий уряд / Фото ANP

Посаду міністра оборони отримала ліберальна партія VVD, яку представляє вже колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Міністерство очолив Рубен Брекельманс.

Лівоцентристська партія "Новий соціальний договір" отримала чотири міністерські посади, включаючи посаду міністра закордонних справ. Це міністерство очолить Каспар Вельдкамп, колишній посол в Ізраїлі та Греції.

Цікавим є те, що глава ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс не зміг отримати місця в уряді, попри те, що його партія посіла перше місце на парламентських виборах. Це було також умовою коаліційної угоди.

Раніше у НАТО офіційно обрали Марка Рютте новим генеральним секретарем Альянсу, який є прихильником України. Офіційно на свою посаду Рютте вступить у жовтні 2024 року, а до цього візьме тримісячний відпочинок після очільництва нідерландського уряду.