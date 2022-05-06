У Нідерландах осквернили воєнне кладовище: у МЗС називають це провокацією проти України

Українські дипломати рішуче засудили акт вандалізму, який зафіксували на кладовищі Джонкербос у Ніймегені. Це сталося у Нідерландах.

Йдеться про воєнне кладовище у Королівстві Нідерланди, на якому невідомі залишили написи "Слава Україні", "Азов" (найімовірніше йдеться про наших військових), а також намалювали український прапор та нацистську свастику. Інцидент стався 3 травня 2022 року.

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Офіційна позиція України

У посольстві України у Нідерландах наголосили, що цей вчинок є образою пам'яті жертв Другої світової війни. Українські дипломати додали, що вважають цей акт вандалізму провокацією. Зокрема, проти держави Україна.

У дипломатичному представництві висловили глибоку стурбованість через інцидент на воєнному кладовищі у місті в Нідерландах. Дипломати додали, що пригнічені тим фактом, що це сталося напередодні Дня пам'яті. Адже у ці дні у Європі вшановують усіх, хто став жертвами у боротьбі проти нацизму.

Українські дипломати висловили сподівання, що правоохоронці зможуть оперативно знайти усіх причетних до цього акту вандалізму та притягнути їх до відповідальності.

Акт вандалізму у Нідерландах / Фото з твітеру посольства України

Реакція мережі

Під постом Посольства України у Нідерландах у твітер із засудженням жахливого акту вандалізму уже з'явилося чимало коментарів. Переважна більшість підтримують Україну, а деякі додали, що гасло "Слава Україні" написане згідно з правилами російської транслітерації.

Також додають, що це не перший подібний інцидент. Ось деякі з коментарів:

"Чому ви пишете "Слава Украине", а не "Слава Україні". Це цілком очевидна помилка, яку не зробить жодний українець";

"Хіба більшість похованих там не британці? Я сильно підозрюю, що це робота російських агітаторів";

"Тиждень тому подібний інцидент стався в Естонії. Біля радянського меморіалу на цвинтарі хтось написав "Слава Україні" й свастику. Цілком очевидно, що це була провокація росіян, задля того, щоб зробити українців схожими на нацистів, які прийшли до Естонії вчиняти акти вандалізму".

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