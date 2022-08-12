Нідерланди також долучилися до навчання українських військових

Нідерланди теж долучились до програми навчання українських військових. Вона відбудеться у Великій Британії.

Раніше до програми долучилась Канада та Фінлядія. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

До речі Фінляндія долучиться до навчання українських військових у Великій Британії

Коли почнуться навчання

Голландський персонал розпочне свою місію у серпні цього року. Резніков подякував партнерам за допомогу. Він наголосив, що чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога.

Що відомо про навчання ЗСУ у Британії

Протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання близько 10 тисяч українців.

Це частина пакету підтримки України. Допомога сягає понад 2,3 мільярда фунтів. Пакет включає протитанкову зброю, бронетехніку та артилерію.

Навчання проводитимуть на об’єктах по всій країні. Одне з місць – військова база, розташованій у Південно-Східній Англії.

Залучать понад 1000 інструкторів, які спеціалізуються на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів.

Для українських бійців закупили автомати, каски, бронежилети, обмундирування та польове спорядження.

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