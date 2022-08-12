Нідерланди також долучилися до навчання українських військових
12 серпня 2022 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:твітер Олексія Резнікова
Нідерланди теж долучились до програми навчання українських військових. Вона відбудеться у Великій Британії.
Раніше до програми долучилась Канада та Фінлядія. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
До речі Фінляндія долучиться до навчання українських військових у Великій Британії
Коли почнуться навчання
Голландський персонал розпочне свою місію у серпні цього року. Резніков подякував партнерам за допомогу. Він наголосив, що чим більше у нас буде добре підготовлених бійців, тим ближча наша перемога.
Що відомо про навчання ЗСУ у Британії
- Протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання близько 10 тисяч українців.
- Це частина пакету підтримки України. Допомога сягає понад 2,3 мільярда фунтів. Пакет включає протитанкову зброю, бронетехніку та артилерію.
- Навчання проводитимуть на об’єктах по всій країні. Одне з місць – військова база, розташованій у Південно-Східній Англії.
- Залучать понад 1000 інструкторів, які спеціалізуються на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів.
- Для українських бійців закупили автомати, каски, бронежилети, обмундирування та польове спорядження.
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