Придбана Нідерландами у США зброя прибуде до України уже скоро. Йдеться про найближчі тижні та навіть раніше.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву постпреда США при НАТО Метью Вітакера для Reuters.

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Що відомо про придбання зброї для України іншими країнами?

Вітакер повідомив, що Нідерланди першими придбали зброю для України у США. Очікується, що протягом наступних тижнів ще багато країн оголосять про свою участь у цій ініціативі.

Ми рухаємося так швидко, як тільки можемо. Я думаю, що ми побачимо дуже швидкий рух, безумовно, в найближчі тижні, але деякі (види озброєнь – 24 Канал) навіть раніше. Нідерланди – лише перші з багатьох. У найближчі тижні ви побачите низку оголошень,

– сказав він.

Загалом Нідерланди виділили на закупівлю для України зброї, боєприпасів та іншого критично важливого обладнання з американських запасів 500 мільйонів євро.

Кошти, зокрема, спрямують на придбання ракет до систем Patriot.