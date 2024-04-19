"Ситуація може стати критичною": Нідерланди нададуть Україні понад 200 мільйонів євро

Нідерланди заявили, що нададуть понад 200 мільйонів євро задля пришвидшення постачання Україні додаткових систем ППО та артилерійських снарядів. Водночас Німеччина розглядає можливість придбання чотирьох додаткових систем ППО Patriot.

Про рішення Нідерландів повідомила міністерка оборони Кайса Оллонгрен під час засідання Ради Україна – НАТО 19 квітня. Така допомога надзвичайно необхідна нашій державі, оскільки російські загарбники лише посилюють свої спроможності та нарощують боєздатність.

Дивіться також "Ми говоримо про це прямо": Зеленський назвав НАТО п'ять термінових потреб України

Фінансування на постачання ППО та боєприпасів

Посадовиця заявила, що через штурми російських військ та відсутність достатньої кількості озброєння в України ситуація в країні може стати "критичною". Тому, за її словами, міжнародні партнери повинні зробити все можливе, аби уникнути цього.

Вона наголосила, що ресурси, на які Нідерланди виділили кошти, вже в Європі та якнайшвидше надійдуть до України. Країна скерує 150 мільйонів євро на німецьку ініціативу щодо ППО для України, щоб забезпечити швидке постачання засобів.

Ба більше, міністерство оборони Нідерландів наразі закуповує засоби протиповітряної оборони малої дальності, які також можна використовувати для боротьби з безпілотниками. На це, за її словами, виділять 60 мільйонів євро.

Водночас Нідерланди сприятимуть ініціативі Естонії щодо швидкого постачання артилерійських боєприпасів із наявних запасів.

Німеччина розглядає можливість купівлі додаткових Patriot

Як повідомило Bloomberg, Німеччина розглядає можливість придбання чотирьох додаткових систем ППО Patriot за 1,3 мільярда доларів додатково до чотирьох, які уряд замовив у березні 2024 року.

Втім, співрозмовники вищезгаданого агентства стверджують, що наразі такі плани перебувають на ранній стадії. Посадовці оцінюють, як профінансувати розширене замовлення, яке може підняти загальну ціну до 2,6 мільярда євро.

Водночас речник оборонного відомства Німеччини відмовився коментувати такі проєкти закупівель, лише загально окресливши прагнення уряду країни краще озброїти збройні сили.

Нагадаємо, що у березні бюджетний комітет нижньої палати парламенту в Берліні схвалив закупівлю перших чотирьох Patriot, перший з яких, як очікується, буде доставлений до кінця наступного року. Німецький Бундесвер планує використовувати комплекс як найважливішу систему наземної протиповітряної оборони до 2030 року.