"Дуже скоро": Україна отримає партію установок до Patriot від Нідерландів

Нідерланди вже передали Україні радарну систему у складі ЗРК Patriot. Найближчим часом буде поставлено три пускові установки.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Партнери роблять все для посилення системи ППО.

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Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи,

– сказав він.

Зазначимо, що йдеться про так званий пазл Patriot, ініційований попередницею Брекельманса, Кайсою Оллонгрен. Відповідно до цієї концепції, Нідерланди та інші країни запропонують різні компоненти систем Patriot, щоб Україна могла отримати повний комплекс.

За словами Брекельманса, кілька країн також виявляють бажання допомогти Україні у зміцненні її системи ППО та докладають усіх зусиль для цього.

"Але вони зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритими. Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати Росію", – сказав міністр.