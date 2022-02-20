Нідерланди переносять посольство з Києва до Львова

Нідерланди тимчасово переносять своє посольство з Києва до Львова. Відповідне рішення ухвалили у неділю, 20 лютого.

Посольство переносять до Львова через безпекове питання. Частина працівників переїхали ще тиждень тому.

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Скільки працівників посольства досі залишаються у Києві, наразі невідомо.

Також Нідерланди рекомендували своїм громадянам за можливості виїхати з України. Водночас посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол наголосив, що про евакуацію людей наразі навіть не мовиться.

Нідерланди нададуть Україні озброєння

Нідерландський уряд 18 лютого схвалив надання Україні військової допомоги. Рішення ухвалили на тлі агресії з боку Росії. Кайса Оллонгрен – міністерка оборони Нідерландів – зауважила, що допомога необхідна Україні для самооборони.

Загалом Нідерланди збираються надати:

100 снайперських гвинтівок;

30 тисяч боєприпасів;

5 радарів для виявлення озброєнь;

30 металошукачів;

2 радари спостереження на полі бою;

2 роботи для виявлення морських мін.

3000 бойових касок,

2000 протиуламкових жилетів.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!