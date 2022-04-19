Нідерланди відправлять Україні бронетехніку, – Рютте

Після розмови Володимира Зеленського та нідерландського прем'єра Марка Рютте, у Нідерландах заявили, що нададуть Україні більш важку зброю для захисту від російськоїї агресії.

Прем'єр-міністр Марк Рютте заявив, що країна направить до України важку техніку – зокрема, бронемашини.

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Про поставку зброї Рютте розповів після бесіди з Президентом України Володимиром Зеленським. Вранці прем'єр та президент обговорили ситуацію на Донбасі та підтримку Нідерландів у бороться з російською навалою.

Що потрібно Україні зі зброї для перемоги над Росією? Наприклад, винищувачі, системи ППО, протикорабельні ракети, танки, безпілотники всіх видів, реактивні системи залпового вогню. Ми регулярно озвучуємо потреби нашим союзникам,

– зазначив Андрій Єрмак, який і повідомив про рішення Нідерландів.

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