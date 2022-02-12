Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти у Київ

Авіакомпанія KLM оголосила, що припиняє польоти з Нідерландів до Києва. Водночас уряд країни закликав громадян якомога швидше покинути Україну.

Місцеве видання NOS пише, що авіакомпанія KLM негайно припинить польоти в Україну. Наступний рейс, який був запланований на вечір 12 лютого, скасували.

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Зазвичай KLM літає до Києва двічі на день. За даними нідерландського видання, польоти літаків авіакомпанії над повітряним простором України також мають намір поки припинити.

В авіакомпанії не дали рекомендацій клієнтам, чий рейс скасовано. Мандрівникам натомість порадили звертатися за консультацією до Міністерства закордонних справ.

Громадян закликали добровільно виїхати з України

Раніше 12 лютого посол Нідерландів Єннес де Мол звернувся до громадян, які перебувають на території України. Їм наполегливо радять виїхати з нашої держави. Дипломат наголосив, що наразі мовиться про "добровільний вибір, але за наполегливою порадою".

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