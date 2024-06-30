У Нігерії пролунала серія бомбових вибухів: є десятки загиблих та поранених

У Нігерії в суботу, 29 червня, пролунало декілька вибухів. Наразі відомо про щонайменше 18 загиблих та 48 поранених.

Сталося це на північному сході Нігерії у штаті Борно. Вибухи зафіксували на весіллі, похороні та в лікарні.

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Серед загиблих є діти

За даними екстрених служб штату перший вибух пролунав на весільній церемонії близько 15:00 за місцевим часом у суботу. Другий вибух був зафіксований у лікарні міста Гвози. Третій – стався на похороні.

Генеральний директор Агентства з надзвичайних ситуацій штату Борно Баркіндо Мухаммад Саіду відвідав місце вибуху в місті Гвоза. За його даними, серед загиблих є чоловіки, жінки, а також діти.

Більше подробиць ці вибухи поки не надають. Втім, в Reuters припускають, що це вибухи могли організувати терористи-смертники. Борно уже 15 років перебуває в центрі ісламістського повстання. За ці роки загинули тисячі людей, а мільйони громадян залишили свої домівки.

Попри те, що нігерійські військові знизили можливості бойовиків, вони все ще здійснюють смертоносні напади на цивільне населення та об’єкти безпеки,

– пишуть у виданні.