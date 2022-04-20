У них повний безлад, – Піонтковський про безглузді заяви росіян

Документ, який підпишуть з Росією може бути лише про припинення вогню. Мирного договору бути не може, бо Москва не готова віддати Донбас.

Про це сказав в ефірі 24 каналу публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, з Росією відбулась національна катастрофа, бо вони отримали ненависть від 40 мільйонів українців, але продовжують погрожувати ядерною зброєю.

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"У них там відбувається повний безлад. У голові у російських вождів каша. Чим більшими будуть успіхи української армії, то більшою буде ця каша", – розповів Піонтковський.

Заява про ядерну зброю

За словами публіциста, міністр закордонних справ Сергій Лавров у своєму інтерв'ю, заявив, що не відкидає використання ядерної зброї в Україні. Проте Росія нібито не готова це зробити на теперішньому етапі війни.

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