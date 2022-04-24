У них страшні втрати, порахувати неможливо, – Арестович про мобілізованих з окупованого Донбасу

На окупованій території Донбасу загарбники проводять примусову мобілізацію. Водночас втрати у них – колосальні.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що на окупованому Донбасі загарбники фактично схопили чоловіків.

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Водночас окупанти збільшили так званий призовний вік до 65 років, тобто це взагалі люди пенсійного віку, яким стан здоров'я не дозволяє воювати.

Людей кидають на штурм попереду російських позицій. Там страшні втрати, яких порахувати неможливо. Тисячі загиблих серед цих мобілізованих,

– заявив Олексій Арестович.

Підрозділи "народної міліції" – пошматовані

За його словами, наразі неабияк пошматовані й підрозділи так званої "народної міліції" окупованої Донеччини, вона майже припинила існування. Окремі війська загарбників продовжують атаку, але втрат у них по 40 – 60% на підрозділ, вони небоєздатні й потроху видихаються.

"Але сподіватися на спротив там неможливо, адже 8 років все зачищали. Інша річ, що вони найближчим часом не можуть становити якусь військову силу, росіяни "витратили" їхню на безглузду атаку попереду своїх військ", – зазначив Арестович.

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