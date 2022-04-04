Ніхто інший не міг цього вчинити, – ЄС про звірства Росії в Україні

У Європейському Союзі спростували обурливі заяви російської влади про те, що їхня армія не чинила звірства у Бучі. В ЄС зазначили, що ніхто інший цього не міг зробити.

Усі винних у воєнних злочинах обов'язково притягнуть до відповідальності. Про це заявив речник Комісії із закордонних справ ЄС Петер Стано.

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Ці території перебували під окупацією, під контролем агресора, російських військ, їх бомбардували російські війська. Немає нікого іншого, хто би міг вчинити ці звірства,

– наголосив Стано.

Він запевнив, що за вбивства українців відповідатимуть і чиновники, і військове керівництво – всі винні.

Стано зазначив, що ЄС повністю підтримає розслідування, яке розпочав прокурор Міжнародного кримінального суду та роботу слідчої комісії Управління Верховного комісара з прав людини.

Також Євросоюз допомагає Офісу генпрокурора України та громадянському суспільству, які зосереджені на зборі та збереженні доказів воєнних злочинів.

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