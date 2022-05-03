Ніхто не казав, що війни не буде, ми готувалися: Міноборони про "мовчання" перед вторгненням

Українці неодноразово обурювались тим, що влада та військове керівництво країни знали про війну, але не говорили про це.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що жодного разу публічно ані Міністерство оборони, ані Генштаб чи Збройні Сили України не заявляли про те, що війни не буде.

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Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне всі території

Навпаки – ми завжди говорили, що розглядаємо всі сценарії та готуємось до цих сценаріїв. А оскільки війна з 2014 року не завершувалась, і не було видно перспектив щодо того, що Росія поверне території і зупиниться, то війна для нас триває до тих пір, поки ми не повернемо усі свої території,

– сказала Маляр.

Тому, за її словами, було зрозуміло, що війна, яка триває з 2014 року, вже заходить у глухий кут, і надалі все може піти за будь-яким сценарієм.

Тягар для Путіна

І для Путіна це – тягар, який став не просто замороженим, а безвихідним. Очевидно, що події почали розвиватись більш активно. І Збройні Сили готувались до цього,

– додала заступниця міністра оборони.

Усі були готові до вторгнення Росії

Маляр розповіла про те, що для ЗСУ було організовано дуже багато навчань, а про ті, які можна було говорити, керівництво країни розповідало публічно.

На 2022 рік у нас було заплановано 26 міжнародних навчань. На території України постійно знаходились представники військ країн НАТО. Ми постійно готувались,

– сказала вона.

Саме це допомогло ЗСУ так потужно та довго боротись з ворогом, обороняти країну та не давати російським військам просунутись вглиб території. Ця могутня боротьба, яка є свідченням того, що українські захисники були готові.

Але інша справа в тому, що в нас не рівні сили. Ми змушені це визнавати, бо це очевидні речі. У ворога перевага і по кількості особового складу, і по озброєнні,

– додала вона.

Класичної логіки війни немає

За словами Маляр, давати якісь прогнози і говорити про логічні прорахунки у цій війні складно. Адже захоплюючи території ворог мав би зберегти соціальну інфраструктуру – залишити адміністративні будівлі, лікарні, школи, садочки, щоб потім ними і користуватись. Проте Росія просто рівняє українські міста із землею міста, що говорить про те, що ніякої класичної логіки війни зараз немає.

Не можна було посіяти паніку та хаос

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада України та військові готувалися до захисту від вторгнення Росії та почали оцінювати ризик війни як реальний ще у листопаді 2021 року.

Проте керівництво держави не могло відкрито заявити про це громадянам, адже почався б хаос, який є в основі тактики Росії.

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