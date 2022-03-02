"Ніхто не церемониться": у Нетішині спіймали та покарали мародера, відео
2 березня 2022 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Енергоатом"
З 24 лютого 2022 року Україна гідно протистоїть російському агресору. Проте паралельно з війною виникла проблема мародерства, яку активно допомагають розв'язувати звичайні люди.
Схожий інцидент стався у місті Нетішин. Нагадаємо, там розташована Хмельницька АЕС.
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У Нетішині спіймали мародера
Місцеві спіймали мародера та прив'язали його до стовпа за допомогою скотчу зі спущеними штанами.
З мародерами ніхто не церемониться,
– йдеться в дописі під відео.
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