"Ніхто не церемониться": у Нетішині спіймали та покарали мародера, відео

З 24 лютого 2022 року Україна гідно протистоїть російському агресору. Проте паралельно з війною виникла проблема мародерства, яку активно допомагають розв'язувати звичайні люди.

Схожий інцидент стався у місті Нетішин. Нагадаємо, там розташована Хмельницька АЕС.

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У Нетішині спіймали мародера

Місцеві спіймали мародера та прив'язали його до стовпа за допомогою скотчу зі спущеними штанами.

З мародерами ніхто не церемониться,

– йдеться в дописі під відео.

Дивіться відео з Нетішина:

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