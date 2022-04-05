Ніхто не відходив, їх вибивали, – речник Informnapalm про "відступ" окупантів з певних регіонів
Від мертвих рашистів звільнені території зачищати потрібно ще близько місяця. Росіяни до останнього не полишали надії закріпитись на Київщині.
Про це розповів Михайло Макарук, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що загарбники втратили ключові позиції на Чернігівщині.
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Ніхто з окупантів не "відходив" з Бучі, Ірпеня та Гостомеля – їх звідти вибивали. Щодо Сумщини, то там у районі Нового Самбора, команда ЗС України отримала багато цікавих матеріалів з рядом особових справ російських злочинців,
– поділився Макарук.
Бойові дії на інших ділянках фронту
Головні бойові дії перемістились до міста Ізюм, на сьогодні це плацдарм для наступу на Словянськ, аби взяти в кільце бійців ООС. Також бої йдуть під Барвінковим, ворог намагається прорватись до Харкова, але отримує потужні контрнаступи та несе великі втрати.
Найскладніша ситуація – Маріуполь, щодо півдня, то ЗСУ активно рухаються у напрямку Херсона та моста в районі Нової Каховки.
Яка ситуація на фронті у російсько-українськії війні: дивіться відео