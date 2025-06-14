Ніхто не в змозі зламати волю, – Зеленський показав перші розмови воїнів з рідними після полону

Україна та Росія провели вже четвертий за тиждень обмін полоненими. Дехто з повернутих воїнів вже встиг зв'язатися з рідними та не стримав емоцій під час розмови.

Варто зауважити, що деякі українські захисники перебували в неволі ще з 2022 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Україна та Росія провели четвертий обмін полоненими за тиждень

Якими були перші розмови воїнів з рідними

Сьогодні додому повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Звільнені військовополонені насамперед подзвонили своїм рідним.

Мам, я дуже радий, я повернувся, ти віриш,

– з радістю розповідає своїй матері один з українських захисників.

Перші розмови українських воїнів з рідними після полону: дивіться відео

Сьогодні емоцій не могли стримати ані військові, ані їхні рідні. Українські захисники нарешті почули голоси рідних і близьких людей.

Зазначимо, що значна частина тих, кого нині звільнили, потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Більшість визволених – офіцери. Окрім цього, частина звільнених – воїни, яким ще не виповнилося 25 років.

Додамо, що військові, яких вдалося визволити з полону, воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках"