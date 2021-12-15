Ніхто нікому не винен: "Газпром" заявив, що виконав зобов'язання перед Україною

У російському "Газпромі" заявили, що виконали зобов'язання транзитного договору з Україною за 2021 рік. Мовляв, передбачений обсяг газу вже доставили.

Постачають газ різними маршрутами

У російській компанії заявили, продовжують постачати газ європейським споживачам різними маршрутами. Мовиться, мовляв, і про Україну.

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Компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною. З початку року через її територію протранспортовано 40 мільярдів кубометрів російського газу. Це відповідає обсягу, передбаченому транзитним договором на весь 2021 рік,

– наголосили у "Газпромі".

Що відомо про транзит російського газу через Україну

У 2024 році закінчиться контракт із "Газпромом" на транзит газу в Європу українською ГТС. У Кремлі кажуть, що продовжать договір, якщо ЄС купуватиме більше газу. Водночас, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Київ хоче продовжити контракт ще на 15 років.

Крім того, пропонують збільшити їх обсяги транзиту ще на 55 мільярдів кубометрів. За це Україна готова брати вдвічі менше грошей. Зараз з цього приводу тривають консультації з європейськими партнерами.

До речі, у липні тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель казала, що у разі запуску скандального газопроводу "Північний потік-2" наполягатиме на продовженні договору між Росією та Україною на 10 років.

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