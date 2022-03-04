Ніхто нікуди не втік, – Зеленський показав, що він у Києві, на робочому місці

Володимир Зеленський наголосив, що залишається у Києві. Він відповів усім тим, хто розганяє безглузді фейки про його втечу.

Глава держави показав у своєму інстаграмі, що перебуває на робочому місці у столиці. Відповідне відео за 30 хвилин переглянули майже мільйон його підписників.

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Зеленський: Ми працюємо

"Добрий вечір. Кожних 2 дні з'являється інформація, нібито я кудись втік – з України, з Києва, з офісу. Ось бачите, я перебуваю тут, на місці. Андрій Борисович тут (Єрмак, глава ОП – 24 канал). Ніхто нікуди не втік. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз не має часу на різні кардіотренування, тому працюємо", – підкреслив президент.

"Слава Україні", – далі сказав Зеленський. "Героям слава", – відповів йому Єрмак.

Зеленський залишається у Києві: дивіться відео





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