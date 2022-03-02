"Ніхто нікуди не здавався": голова Бурині запевнив, що місто під контролем України

Інформація про те, що Буринь здався окупантові, неправдива, запевнив голова громади міста Буринь Сумської області Віктор Ладуха.

Відеозвернення голови міста Буринь опублікували на сторінці Facebook Буринської міської ради.

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Ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас майорить прапор. Ось у нас Шевченко,

– заявив голова.

За його словами, Буринь – одне з міст, яке було сильно атаковане російським окупантом. Причиною тому є наявність великої кількості прохідних мостів, через які й посунула ворожа російська армія.

"Громада в нас невелика. Але патріотичний дух у всіх стовідсотковий. Тут всі за Україну і боронитимуть свій клапоть землі до останнього. Хочу сказати ще раз: Буринь – це Україна" – додав він.

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