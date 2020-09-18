У Державному бюро розслідувань скаржаться, що зі Служби безпеки України не прийшов жоден свідок. Вони мали б давати свідчення у справі про можливу спецоперацію із затримання вагнерівців та її зрив.

Представники СБУ не поспішають у ДБР

Зі заяв політиків відомо, що є люди, які начебто готові давати свідчення. Про це виконувач обов'язків директора ДБР Олександр Соколов розповів "Цензор.НЕТ".

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Але до нас поки не прийшов жоден співробітник військової розвідки (структура СБУ – 24 канал), жоден співробітник СБУ. Ані чинний, ані колишній,

– зазначив Соколов.

За його словами, у спецслужбах заперечують, що схожа ситуація була. Роблять це не обов'язково "тому, що її не було, а щоб не постраждали сили і засоби, які були залучені".

Які загрози у тому, щоб "дійти до суті"

"Тут треба брати на себе моральну відповідальність – дістатися до істини і "покласти", припустимо, частину агентурної мережі СБУ і ГУР, або визнати, що воно того не варте", – додав тимчасовий глава ДБР.

Він наголосив, що це, мабуть, "навіть не в площині ДБР". Соколов вважає, що можна дійти до суті. Однак невідомо, яких це збитків завдасть спецслужбам. На його думку, це більше моральна сторона питання, а не матеріальна. У ДБР обіцяють зі своєї сторони вживати всіх необхідних заходів.

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Зверніть увагу! Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що за заявами про можливий зрив української спецоперації щодо вагнерівців, які були затримані в Білорусі, в Україні відкрили три кримінальних провадження.

Ситуація з вагнерівцями: що треба знати