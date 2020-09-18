Ніхто з СБУ свідчень не дає, – ДБР про справу вагнерівців
У Державному бюро розслідувань скаржаться, що зі Служби безпеки України не прийшов жоден свідок. Вони мали б давати свідчення у справі про можливу спецоперацію із затримання вагнерівців та її зрив.
Представники СБУ не поспішають у ДБР
Зі заяв політиків відомо, що є люди, які начебто готові давати свідчення. Про це виконувач обов'язків директора ДБР Олександр Соколов розповів "Цензор.НЕТ".
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Але до нас поки не прийшов жоден співробітник військової розвідки (структура СБУ – 24 канал), жоден співробітник СБУ. Ані чинний, ані колишній,
– зазначив Соколов.
За його словами, у спецслужбах заперечують, що схожа ситуація була. Роблять це не обов'язково "тому, що її не було, а щоб не постраждали сили і засоби, які були залучені".
Які загрози у тому, щоб "дійти до суті"
"Тут треба брати на себе моральну відповідальність – дістатися до істини і "покласти", припустимо, частину агентурної мережі СБУ і ГУР, або визнати, що воно того не варте", – додав тимчасовий глава ДБР.
Він наголосив, що це, мабуть, "навіть не в площині ДБР". Соколов вважає, що можна дійти до суті. Однак невідомо, яких це збитків завдасть спецслужбам. На його думку, це більше моральна сторона питання, а не матеріальна. У ДБР обіцяють зі своєї сторони вживати всіх необхідних заходів.
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Ситуація з вагнерівцями: що треба знати
- 29 липня на території Білорусі затримали 33 бойовиків угрупування ПВК "Вагнер". Київ попросив Лукашенка віддати тих із них, хто воював на Донбасі проти українців – загалом 28 людей.
- Було кілька версій того, що бойовики робили в Білорусі. Лукашенко стверджував, що вони приїхали дестабілізувати ситуацію в країні. Натомість росіяни стверджували, що Білорусь лише відправний пункт, а переїзд бойовиків узгоджений з місцевою владою.
- Згодом Білорусь віддала вагнерівців Росії, хоча й обіцяла видати їх Україні. Тоді українські журналісти, зокрема Юрій Бутусов і Яніна Соколова, стверджували, що їхнє затримання за самого початку було спецоперацією СБУ.
- Згодом Володимир Ар'єв опублікував документи СБУ, які вказують на те, що українським спецслужбам було відомо про вагнерівців задовго до їхнього затримання в Білорусі.