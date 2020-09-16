Фракція "Голос" зареєструвала проєкт постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме зрив української спецоперації по затриманню бойовиків "Вагнера" у Білорусі. Головою ТСК буде нардеп Роман Костенко. Щоб запустити роботу комісії, її повинен погодити регламентний комітет та підтримати 150 депутатів у залі.

В ефірі 24 каналу Роман Костенко відзначив, що дізнатися, чи матиме постанова підтримку в 150 депутатів можна буде, коли документ буде внесений в зал. Втім додав, що наразі "Голос" проводить роботу, спілкується з членами інших фракцій.

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Нардеп сподівається на те, що підтримка цієї постанови буде. І додає: деякі люди зараз починають маніпулювати й казати, що десь президент мав право скасовувати чи давати команду на операцію.

"Але питання полягає у тому, чи була дійсно зрада в Офісі Президента", – наголосив він.

За словами Романа Костенка, якщо зрив спецоперації справді відбувся, то це завдасть удару по репутації й самого президента. На його думку, "слуги народу" це розуміють. Зокрема, вони не дали своїх людей-кандидатів до ТСК. Хоча отримували запрошення до проведення тимчасово слідчої комісії.

Також він зауважив, що члени ТСК розуміють: парламент не збирається нікого звинувачувати чи "відбілювати". Крім цього, у справі буде багато секретних матеріалів, які навіть в деякій частині не можна буде повідомляти суспільству.

Але зараз є запит на поняття справедливості. І чи дійсно була зрада, чи хтось злив Білорусі та РФ операцію, яка понад рік готувалась українськими спецслужбами і могла увійти до списку найуспішніших операцій світового рівня з затримання терористів,

– відзначив депутат.

Роман Костенко вважає, що покарання має понести той, хто розголосив інформацію. Якщо справді була така людина, яка передала її противнику чи Білорусі, то ця людина повинна бути покарана.

Нардеп також назвав декілька моментів щодо розслідування цієї спецоперації:

Перше питання – до спецслужб і Офісу Президента. Як такого рівня інформація стає доступом для громадськості.

Друге – про неї говорить Путін і РФ та намагається використати проти наших спецслужб при веденні гібридної війни з Україною.

"Впевнений, що ця операція була. Але ми будемо з усім розбиратись вже в ТСК", – підсумував він.

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