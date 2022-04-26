Ніхто у світі не може почуватись безпечно після дій Росії на ЗАЕС та ЧАЕС: звернення Зеленського
26 квітня 2022 , 22:05
Світ не може почуватись у безпеці, знаючи, яка кількість ядерної зброї та атомних об'єктів є в Росії. Президент Зеленський зауважив: ставлення росіян можна було побачити по їхніх діях на ЧАЕС та ЗАЕС.
Про це глава держави розповів у зверненні ввечері 26 квітня. У цей день – 36-ті роковини трагедії на Чорнобильській АЕС.
До теми Окупація була дуже небезпечною, – глава МАГАТЕ прибув у Чорнобиль й оцінив рівень радіації
Новина доповнюється…
Дивіться звернення президента Зеленського: