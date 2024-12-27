Помер молодший брат прем’єра Великої Британії Кіра Стармера

У родині прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера – сумна втрата. Його молодший брат Нік помер у віці 60 років, чоловік тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.

Трагічну звістку повідомив речник британського прем’єр-міністра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Впродовж життя він мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Що відомо про смерть брата Стармера

Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік помер напередодні. "60-річний Нік мирно відійшов у другій половині дня 26 грудня після боротьби з раком", – повідомив представник британського посадовця.

Своєю чергою Кір Стармер вшанував пам'ять брата, якого назвав "чудовою людиною".

Він зустрічав усі виклики, які кидало йому життя, з мужністю та добрим гумором. Нам його дуже не вистачатиме,

– сказав британський прем'єр-міністр.

Він також висловив вдячність усім, хто лікував та піклувався про його молодшого брата, повідомляє Sky News.

За даними видання, протягом усього життя Нік Стармер мав проблеми зі здоров'ям, що заважало йому повноцінно працювати. Зокрема у 2022 році він пережив важку операцію, під час якої сталося ускладнення.