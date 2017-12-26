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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Нік Вуйчич показав новонароджених двійнят: зворушливе фото

20:18, 26 грудня 3163 Читать новость на русском
Нік Вуйчич з донечками та дружиною
Нік Вуйчич з донечками та дружиною / Фото з Facebook

20 грудня у пастора та мотиваційного оратора з Австралії Ніка Вуйчича та його дружини Кені народилися дві дочки.

Нік Вуйчич став батьком вже втретє. Кохана дружина Канає Міяхара подарувала йому двійню – донечок Олівію та Еллі. Зауважимо, що крихітки з'явилися на світ у день народження дружини Вуйчича.

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Тепер же він поділився милими фотографіями своїх малят.

До слова, Нік і Канає вже п'ять років перебувають у шлюбі. Крім двійняток вони виховують чотирирічного Кійосі та дворічного Деяна. Відповідно, тепер у сім'ї росте двоє хлопчиків і двоє дівчаток.


Нік Вуйчич з донечками

Теги: LifeStyle Діти
Джерело: 24 Канал
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