Нік Вуйчич показав новонароджених двійнят: зворушливе фото
20:18, 26 грудня 3163 Читать новость на русском
20 грудня у пастора та мотиваційного оратора з Австралії Ніка Вуйчича та його дружини Кені народилися дві дочки.
Нік Вуйчич став батьком вже втретє. Кохана дружина Канає Міяхара подарувала йому двійню – донечок Олівію та Еллі. Зауважимо, що крихітки з'явилися на світ у день народження дружини Вуйчича.
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Тепер же він поділився милими фотографіями своїх малят.
До слова, Нік і Канає вже п'ять років перебувають у шлюбі. Крім двійняток вони виховують чотирирічного Кійосі та дворічного Деяна. Відповідно, тепер у сім'ї росте двоє хлопчиків і двоє дівчаток.
Нік Вуйчич з донечками
Джерело: 24 Канал
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