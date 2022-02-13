У Нікарагуа пішов з життя ув'язнений лідер опозиції Торрес

У Нікарагуа пішов з життя генерал у відставці Гьюго Торрес. В історію він увійшов як ключова постать революції сандиністів у 1962 – 1974 роках.

Торресу було 73 роки. В останні дні життя його самопочуття погіршилося. Генерала у відставці госпіталізували.

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Опозиціонера заарештували у 2021 році. Це відбулося напередодні виборів у Нікарагуа. У в'язниці Торрес провів близько 8 місяців.

Мені 73 роки. Ніколи б не подумав, що в такому віці буду боротися з новою диктатурою,

– заявив тоді Торрес.

Фотограф Рене Робер загинув у Парижі

У січні 2022 року пішов з життя відомий фотограф Рене Робер. Трагедія сталася у Парижі.

Тіло митця виявили на тротуарі. Вочевидь, під час прогулянки фотограф знепритомнів. Ніхто не прийшов на допомогу, й Робер замерз. Лише через 9 годин перехожі звернули увагу на чоловіка.

Робер був ще живий. Водночас через деякий час помер у лікарні. Причиною смерті стало сильне переохолодження.