У Нікарагуа пішов з життя ув'язнений лідер опозиції Торрес

13 лютого 2022 , 20:41
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Джерело:

France 24

У Нікарагуа пішов з життя генерал у відставці Гьюго Торрес. В історію він увійшов як ключова постать революції сандиністів у 1962 – 1974 роках.

Торресу було 73 роки. В останні дні життя його самопочуття погіршилося. Генерала у відставці госпіталізували. 

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Опозиціонера заарештували у 2021 році. Це відбулося напередодні виборів у Нікарагуа. У в'язниці Торрес провів близько 8 місяців.

Мені 73 роки. Ніколи б не подумав, що в такому віці буду боротися з новою диктатурою,
– заявив тоді Торрес.

Зауважте! США та ЄС не визнали результати виборів у Нікарагуа у 2021 році. Президента країни Даніеля Ортегу звинуватили у придушенні опозиції, аби не допустити проведення демократичних виборів у країні.

Фотограф Рене Робер загинув у Парижі

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  • Робер був ще живий. Водночас через деякий час помер у лікарні. Причиною смерті стало сильне переохолодження.
Автор: Мар'яна Бекало