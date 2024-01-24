Ніккі Гейлі потрібен "чорний лебідь", щоб перемогти Трампа

Праймеріз у Нью-Гемпширі завершилися без сенсацій. Трамп переміг Гейлі, Байден – якихось невідомих чуваків.

Трамп vs Гейлі

Так, демократи також визначалися зі своїм кандидатом і так, хтось хоче становити чинному президенту конкуренцію. Водночас Ніккі Гейлі не планує зніматися з перегонів як це зробив Рон Десантіс після Айови.

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Історія президентських виборів наступна: кожний кандидат, який переміг у перших двох штатах завжди отримував номінацію. Ще ніколи не було так, що ти переміг в Айові та Нью-Гемпширі, а не отримав номінації.

Саме тому Дональд Трамп вже зараз агітує Республіканську партію об'єднатися навколо нього. Гейлі говорить що "висунення Трампа – це перемога Байдена і президентство Камали Гарріс".

Ми ще побачимо з'ясування особистих стосунків між Трампом і Гейлі. Це вже почалося. Після закриття дільниць він назвав її delusional ("та, що марить"), "самозванкою", яку він "так сильно побив".

Тенденція проглядається наступна:

Трамп буде перемагати й далі;

Гейлі буде набирати голоси і привчати своєю участю до себе республіканців;

потім своє слово скажуть суди, де розглядаються справи проти Трампа;

Обвинувальний вердикт по справі 6 січня та підтвердження легітимності не включення Трампа в списки для голосування можуть гарантувати Гейлі номінацію та, можливо, навіть перемогу у виборах президента. Гейлі потрібен "чорний лебедь" який зараз плаває в залах суду.