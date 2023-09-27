"Треба посадити в яму": російські пропагандисти відкрито клянуть прем'єр-міністра Вірменії

Російський пропагандист Тигран Кеосаян назвав прем’єр-міністра Вірменії Ніколу Пашиняна зрадником. Також він розкритикував його дії в конфлікті з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Так, Кеосаян почав проклинати Пашиняна, бажаючи йому принижень. Відповідне відео з пропагандистом шириться у мережі, інформує 24 Канал.

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Російські пропагандисти клянуть прем'єр-міністра Вірменії

На оприлюдненому відео можна побачити, як Тигран Кеосаян назвав Ніколу Пашиняна зрадником та розкритикував його дії.

Усіх на чолі зі зрадником Пашиняном треба судити, а потім довічно посадити. Але не в камеру, а в яму. І наводити вірменських школярів. Показувати на смердючу і зарослу брудним волоссям тварюку на дні ями і говорити їм: "Ось зрадник, винний у тисячах смертей і приниженні нашого народу. А тепер, хлопці, всі дружно в нього плюнемо". Я бажаю тобі, погань, саме такого результату. І бажаю тобі дуже багато років життя, щоб ти максимально довго благав Бога, в якого ти, втім, не віриш, про смерть. І щоб вона, смерть, до тебе не прийшла,

– заявив пропагандист.

Кеосаян почав проклинати Пашиняна: дивіться відео

Пашинян заявив про провал російських "миротворців" в Нагірному Карабаху

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив у бездіяльності російський "миротворчий" контингент, який перебував в Нагірному Карабаху з 2020 року, ще до початку "спецоперації" Азербайджану.

Так, глава Вірменії у своєму відеозверненні наголосив, що російські ЗМІ зазначають на тому, що нібито Єреван "перекладає провину за свої невдачі" на Росію. Однак Пашинян спростовує це твердження.