Ніколь Кідман підтримала чоловіка на премії на фоні чуток про розлучення
Кіноактриса Ніколь Кідман супроводжувала чоловіка Кіта Урбана на премії Академії кантрі музики США – ACM Awards.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що у відносинах Ніколь та Кіта почалися проблеми, і вони звернулися до сімейного психолога.
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Однак всупереч чутками про розлучення, пара відвідала премію, якою нагороджують виконавців музики в стилі кантрі.
Ніколь Кідман та Кіт Урбан
Для червоної доріжки Ніколь обрала довге золотисту сукню з відкритою спиною, яка елегантно підкреслила її бездоганну фігуру. Зірка доповнила образ об’ємними сережками.
Джерело: 24 Канал
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