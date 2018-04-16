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Ніколь Кідман підтримала чоловіка на премії на фоні чуток про розлучення

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Ніколь Кідман та Кіт Урбан
Ніколь Кідман та Кіт Урбан / gettyimages.com

Кіноактриса Ніколь Кідман супроводжувала чоловіка Кіта Урбана на премії Академії кантрі музики США – ACM Awards.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що у відносинах Ніколь та Кіта почалися проблеми, і вони звернулися до сімейного психолога.

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Однак всупереч чутками про розлучення, пара відвідала премію, якою нагороджують виконавців музики в стилі кантрі.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Для червоної доріжки Ніколь обрала довге золотисту сукню з відкритою спиною, яка елегантно підкреслила її бездоганну фігуру. Зірка доповнила образ об’ємними сережками.

Теги: LifeStyle Ніколь Кідман
Джерело: 24 Канал
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