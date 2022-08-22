Жінка, дані якої публікує фсб, не належала до полку, – "Азов" про вбивство дугіної

Бійці полку Дениса Прокопенка прокоментували звинувачення російського фсб. Останнє заявило, що нібито до вбивства причетна військовослужбовиця полку Дениса Прокопенка.

Відповідну офіційну заяву зробили захисники Маріуполя 22 серпня. Тобто за два дні після подій під Москвою.

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У полку Прокопенка прокоментували дані росії про вбивство дугіної

Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста дугіна – не має жодного відношення до полку захисників "Азовсталі" та ніколи не належала до нашого підрозділу,

– мовиться у повідомленні.

Також на сторінці захисників Маріуполя уточнили, що:

"так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність полку до підриву авто дарії дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша" ;

; сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над захисниками "Азовсталі": так росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища;

"Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими та закликаємо усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося", – закликали захисники "Азовсталі".

Коротко про заяви фсб щодо вбивства дугіної

Авто дарії дугіної, доньки ідеолога "русского міра" алєксандра дугіна, ввечері 20 серпня вибухнуло під Москвою. У ньому загинула сама дугіна та водій.

Ідеолог "русского міра" і ненависник українців дугін їхав у машині позаду, тож відразу дізнався про загибель доньки. Наступного дня, 21 сепня, він потрапив у лікарню.

Вже 22 серпня фсб нібито знайшло "вбивцю" дугіної. За даними росії, це українка Наталя Вовк. Проте такі звинувачення – бездоказові та є частиною інформаційної війни.

Ба більше, відповідальність за підрив авто доньки дугіна взяла на себе "Національна республіканська армія". Там заявили, що оголошують чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, знищуватимуть.

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