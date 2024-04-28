Горів приватний будинок: Росія вдарила дронами по Нікополю

Ворог продовжує атакували Україну дронами. Зокрема, фіксують руйнування в Нікополі Дніпропетровської області.

Російські війська вдарили по місту ввечері 27 квітня. Голова ОВА Сергій Лисак вранці наступного дня констатував, що спалахнула приватна оселя, але обійшлось без загиблих і постраждалих.

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Дніпропетровщина під прицілом ворога

Полум'я вдалось оперативно ліквідували відповідним службам. Власне, застосували окупанти два безпілотні літальні апарати, наражаючи на небезпеку людей.

Нікополь. Після денних обстрілів ворог не давав спокою місту і ввечері (27 квітня – 24 Канал). Вдарив по ньому двома дронами, через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники вогонь приборкали,

– йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук вранці 28 квітня підтвердив удар по приватному будинку в Нікополі. Він також розповів про нічну атаку на регіон.

Наслідки атаки на Нікополь Дніпропетровської області / Світлини глави ДОР

За словами посадовця, загарбники вночі випустили 2 безпілотники по території Дніпровського району. Лукашук наголосив на успішній роботі ППО, подякувавши подякував ПвК "Схід" за цілодобовий захист неба.

В інших громадах області ніч минула спокійно,

– констатував очільник ДОР.

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Додамо, що у ніч проти 28 квітня Повітряні сили ліквідували 5 з 9 дронів, що російські окупанти випустили по різних регіонах нашої держави. Як повідомляють в Генштабі, йдеться про:

4 безпілотні літальні апарати типу "Шахед", які вдалось збити;

5 дронів невстановленого типу, лише один з яких ліквідували.

"Шахеди" ворог запускав з тимчасово окупованого Криму, а саме – мису Чауда. А от БпЛА невстановленого типу – з окупованої частини Херсонської області.

Вибухи під час тривоги та роботи ППО чули жителі Київщини, Вінниччини, Кіровоградщини та Хмельниччини. У Миколаєві внаслідок удару спалахнув готель та був пошкоджений теплогенеруючий об'єкт.

У ДСНС зазначили, що пожежа спалахнула на площі 20 квадратних метрів, її вдалось оперативно приборкати зі залученням 14 вогнеборців, 3 одиниць техніки.