Окупанти вгатили по Нікополю з "Градів": скерували понад 40 снарядів

росіяни обстріляли Нікополь з "Градів", у місто прилетіли понад 40 снарядів. Поруйновано житлові будинки та господарські будівлі.

Про черговий обстріл Дніпропетровської області повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що під ворожий вогонь потрапили Нікопольський та Криворізький райони.

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У Нікополі пошкоджено 6 приватних будинків

росіяни "поливали" приватний сектор у Нікополі снарядами з "Градів": пошкоджено 6 приватних будинків та господарські приміщення. Зачепило обстрілами і лінію електропередач. Без світла залишились кілька тисяч місцевих жителів, на місце вирушили бригади обленерго.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Проте по місту розкидані уламки реактивних снарядів. Зараз їх знешкоджують фахівці ДСНС.

Під обстрілом опинилась Зеленодольська громада

У Криворізькому районі вороги вдарили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. На щастя, немає жертв та руйнувань.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / Фото Дніпропетровської ОВА:

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