У Нікополі повідомляли про гучні вибухи: містян попереджали про загрозу артобстрілу

росія продовжує обстріли наших міст. Про чергові гучні вибухи повідомляли мешканці Нікополя.

Людей напередодні попереджали, що є загроза артобстрілу. Глава Нікопольської адміністрації Євген Євтушенко просив людей бути в безпечних місцях, інформує 24 канал.

До теми "Помста" за власну провокацію: окупанти хочуть посилено бити по берегу Каховського водосховища

Що відомо про вибухи

О 15:06 в місті ще була оголошена загроза артобстрілу. Мешканці повідомляли про вибухи.

Євген Євтушенко просив їх залишити вулиці й перейти в укриття. Місто під обстрілом не вперше, навпаки – одним з тих, куди окупанти б'ють особливо жорстоко й часто.

Нікопольцям краще не виходити на вулицю

Відбій тривоги в місті пролунав аж о 16:28. Євген Євтешенко просив людей все одно сьогодні, 16 серпня, не перебувати на вулицях без нагальної на те потреби.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко згодом повідомив, що росіяни вдарили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії.

За його попередніми даними, четверо людей поранені. Один з них у лікарні.

Понівечений Нікополь / Фото з телеграму Валентина Резніченка

У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у деяких сталась пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Обстріли Нікополя

Уночі 15 серпня були обстріли по лінії зіткнення. У Нікополі росіяни влучили 20 реактивними снарядами системи "Град". Були влучання у цивільну та промислову інфраструктури. Втрати та наслідки уточнювали. Під ранок окупанти обстріляли два села в Марганецькій територіальній громаді. Були влучання в цивільні об’єкти.

Також окупанти не планували зупинятися і вночі 16 серпня вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Від ударів російських військових потерпали два райони – Нікопольський та Криворізький.

Ворог обстріляв Криворізький район з "Ураганів". Окупанти поцілили по Мар'янському та Великій Костромці у Зеленодольської громади, внаслідок чого поранені 20-річна дівчина та 84-річна пенсіонерка.

Нікополь зазнавав і масованих обстрілів: дивіться відео