Біля Нікополя через обстріл "Градами" і фосфорними боєприпасами спалахнуло пальне
Джерело:телеграм Валентина Резніченка
росіяни "Градами" і фосфорними боєприпасами атакували Нікопольський район. Внаслідок обстрілів спалахнуло пальне.
На місце атаки приїхали співробітники ДСНС, які гасили пожежу кілька годин. Відомо, що обстріл стався в ніч проти 15 липня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
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росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину
У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум'я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від "Градів" та фосфорних боєприпасів,
– мовиться в повідомленні.
Загалом ніч на Дніпропетровщині була напружена. російські окупанти атакували одразу три райони області. Вони гатили містах та селах з різних видів зброї.
Є влучання у Криворізький та Синельниківський райони
У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська. А в Синельниківському районі ракета влучила у школу. Валентин Резніченко каже, що руйнування там серйозні. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Про постраждалих чи загиблих говорити рано. Інформацію уточнюють.
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