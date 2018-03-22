Ніл Деграсс Тайсон: Ми не розуміємо більшості фундаментальних аспектів Всесвіту

Людство постійно перебуває на межі нових відкриттів. Штучний інтелект продовжує вчитися для того, щоб стати на службу людства. Ми можемо повертати ракети з Космосу. Схоже на те, що ми досягли неймовірних вершин і нас вже ніщо не зупинить в прагненні рухатись далі. Та все ж ми не розуміємо базових аспектів нашого Всесвіту, з чого він складається і як зародилося життя.

Про це розказує американський астрофізик та популяризатор науки Ніл Деграсс Тайсон, пише futurism.com.

За його словами, людство має наноботів, які можуть пересуватися людськими тілами та відстежують життєво важливі показники внутрішніх органів. Є автономні роботи, що працюють поряд з лікарями, виконуючи складні операції. Є ровери що прочісують поверхню Марсу, і поки ви читаєте цей матеріал, три людини високо в небі над вашими головами курсують орбітою.

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У багатьох сенсах людство вже живе у майбутньому. При цьому Ніл Деграсс Тайсон вважає, що людство як немовля, яке протягає руки в спробі схопити сонячні промені.

На Всесвітньому Саміті Урядів, що проходив на початку року в Дубаї, Тайсон показав презентацію для зацікавленої аудиторії на тему "Чому люди, майже однозначно, не колонізують Марс".

Ось три речі за допомогою яких Ніл хоче показати як далеко нам потрібно зайти щоб усвідомити базові аспекти існування нашого Всесвіту.

Темна Матерія

Частина Всесвіту пуста. Доволі велика частина. За оцінками вчених, всього 5% його складаються з відомої нам матерії (протони, нейтрони, електрони, та інших частинок, що складають наші тіла, планети та інші речі, що нас оточують). А що ж решта матерії, яка наповнює наш Всесвіт? Ми не маємо жодного поняття про те, що це.

"Темна Матерія це найбільша невирішена проблема, в сучасній астрофізиці...Це питання залишається невирішеним з 80-х років, саме час знайти відповідь", – стверджує Тайсон.

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За його словами, проблема полягає у тому, що темна матерія не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням (світлом). Ми можемо спостерігати її лише через гравітаційні впливи – скажімо, галактики, що обертаються повільніше або швидше ніж повинні.

Тим не менше зараз проводиться кілька експериментів, такі як SNOLAB та ADMX, що мають знайти та зафіксувати темну матерію, саме тому відповідь, можливо, на підході.

Темна Енергія

Темна Енергія, мабуть, найцікавіше наукове відкриття за весь час. Все через те що вона може містити ключ до таємниці будови нашого всесвіту. Тайсон пояснює її як "тиск у вакуумі Космосу, що прискорює силу розширення Всесвіту".

Наш Всесвіт постійно розширюється. Відстань між галактиками стає більшою, відстань від Землі до Сонця стає більшою, навіть відстань від кінчика вашого носа до монітора стає більшою. Звісно це розширення мінімальне, тож люди його не помічають. Але в космічних масштабах воно є значним.

Оскільки Космос настільки великий, мільярди світлових років впродовж яких він розширюється, спричиняють те, що багато галактик постійно віддаляться від нас на незбагненній швидкості.

Якщо це розширення продовжуватиметься, воно неминуче призведе до того, що в результаті космос стане нічим іншим як темною, холодною порожнечею.

Людство досі не розуміє найважливішої складової еволюції

Люди вже знають, як на планеті зародилося життя, та які етапи еволюції воно проходило. Близько 3,5 мільярдів років тому, з’явилися ранні форми життя. Ці одноклітинні організми домінували на нашій планеті протягом мільярдів років. Трохи більше як 600 мільйонів років тому, перші багатоклітинні організми перейняли естафету. Приблизно 500 мільйонів років тому по всій планеті почали проростати перші рослини. Згодом з’явилися тварини, і от вже маємо сьогодення.

Однак Тайсон наголошує, що людство досі не розуміє найважливішої складової еволюції – її початку.

"Ми досі не в курсі того, як ми розвинулись від органічних молекул до самовідтворюваних форм життя", – наголошує Тайсон.

Отож, за його словами, найбільші таємниці Космосу зараз є фундаментальними питаннями. Робота над пошуками відповідей триває, та поки ми не просунулися достатньо далеко в жодному з них.

Що таке SNOLAB? Це канадська підземна фізична лабораторія, розташована на глибині 2 км в покладах нікелевої руди. Проводить експерименти зі спостереженнями за нейтрино (фундаментальна частка складової матерії).

Що таке ADMX? Це експеримент з виявлення аксіонів (елементарна частка) за допомогою мікрохвильового резонатора.