Німеччина анонсувала найбільший пакет військової допомоги Україні з початку війни

Берлін анонсував нову допомогу для України на суму 2,7 мільярда євро. Це найбільший пакет від початку повномасштабної війни.

Список анонсованого озброєння великий. Зокрема, йдеться про десятки танків, сотні безпілотників, велику кількість боєприпасів, системи ППО та багато іншого.

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Яку допомогу отримає Україна від Німеччини

Берлін пообіцяв Києву подальші поставки озброєнь на 2,7 мільярда євро (2,95 мільярда доларів) напередодні можливого візиту до Німеччини Президента України Володимира Зеленського, повідомили в Міноборони Німеччини,

– зазначає німецьке агентство.

Тим часом Spiegel з посиланням на урядові джерела пише, що наша держава отримає від німецьких партнерів ще 20 бронетранспортерів та 30 танків Leopard 1. Очікується поставка 18 колісних гаубиць. До речі, їх передачу вже анонсували наприкінці 2022-го.

Також уряд ФРН планує поставити 4 системи ППО IRIS-T-SLM, ще 12 пускових установок IRIS-T-SLS та сотні керованих ракет для них. За даними ЗМІ, Берлін хоче допомогти українським воїнам у розвідці ворожих позицій. Тож планують надати дрони.

Окрім того, 100 захищених бойових машин, які, перш за все, будуть використовуватися для транспортування військ на фронт, і ще понад сотню машин логістичної підтримки.

Німецькі видання наголошують, що це найбільший пакет озброєнь, який Берлін надав для посилення ЗСУ з 24 лютого 2022. Також зазначають, що офіційно його начебто буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого Володимиру Зеленському.

В ОП вже відреагували

Керівник ОП вже підтвердив інформацію про анонсований пакет військової допомоги від Німеччини.

Дякуємо союзникам! Працюємо,

– зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, попередньо відомо, що пакет може включати: