Німеччина до кінця 2022 року повністю зупинить імпорт російської нафти

У Міністерстві закордонних справ заявили, що ФРН повністю відмовиться від імпорту російської нафти до кінця 2022 року. До літа країна планує скоротити імпорт нафти з Росії вдвічі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про припинення імпорту нафти з Росії до кінця 2022 року. Про це вона заявила після зустрічі з балтійськими колегами.

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Бербок сказала, що її заява є чіткою і однозначною – до кінця 2022 року Німеччини повністю припиняє імпорт російських енергоносіїв.

Ми скоротимо нафту вдвічі до літа і будемо на рівні 0 до кінця року, а потім піде газ у рамках спільної європейської дорожньої карти, тому що наш спільний вихід, повний вихід в Європейському Союзі – це наша спільна сила,

– заявила міністерка.

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