"Застрелив втікача та втік до ЄС": Німеччина екстрадувала прикордонника-підозрюваного

Німеччина екстрадувала в Україну прикордонника, який незаконно втік з країни. Чоловіка підозрюють у вбивстві військовослужбовця під час спроби нелегального перетину кордону у 2024 році.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід. Про це повідомили у ДБР, Офісі Генерального прокурора та Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

Що відомо про підозрюваного?

За даними правоохоронців, 14 липня 2024 року на Одещині прикордонники зупинили таксі за 15 кілометрів від межі з Молдовою. У салоні перебували четверо військовослужбовців, які самовільно залишили навчальну частину та планували перетнути кордон пішки.

Під час зупинки автомобіля двоє пасажирів спробували втекти. Одного зі втікачів затримали на місці, а за другим розпочали переслідування, передавши табельний пістолет прикордоннику, який залишився на варті.

Слідство встановило, що військовослужбовець вистрілив у затриманого чоловіка, хоча той не становив загрози для життя чи здоров'я інших людей. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці.

Через кілька днів після інциденту прикордонник сам незаконно перетнув український кордон та виїхав до Німеччини. Правоохоронці заочно повідомили йому про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень, після чого оголосили у міжнародний розшук.

Фігуранта передали українській стороні 19 жовтня 2026 року на кордоні з Польщею. Після екстрадиції суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у жовтні прокурора Офісу Генерального прокурора затримали за підозрою у скоєнні смертельної ДТП поблизу селища Ставище на Київщині. Після наїзду на пішохода водій, за попередніми даними, залишив місце аварії.