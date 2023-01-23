Німеччина та Франція надаватимуть Україні зброю залежно від ситуації
Німеччина та Франція вирішили, що адаптуватимуть свою військову підтримку України залежно від розвитку ситуації на полі бою.
Відповідну франко-німецьку декларацію схвалили за результатами Ради з питань безпеки й оборони, яка відбулась 22 січня у Парижі.
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Держави продовжуватимуть тісно координувати допомогу, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями та підготувати її Збройні сили так, аби вони могли відновити територіальну цілісність країни,
– йдеться у документі.
Яку допомогу надаватимуть Німеччина та Франція
Зазначають, що Німеччина та Франція найрішучіше засуджують агресивну війну Росії проти України та продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, особливо у:
- політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній та культурній;
- буде надаватися допомога, необхідна упродовж зими.
Париж і Берлін сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерству ЄС у цій сфері та діятимуть разом із партнерами.
Згідно з домовленістю з партнерами по ЄС і G7, Німеччина та Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно,
– підкреслюється у декларації.
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Окрім цього, вони сповнені рішучості боротися з безкарністю за воєнні та інші тяжкі злочини й підтримуватимуть зусилля з притягнення винних до відповідальності.
Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Володимира Зеленського щодо справедливого та тривалого миру,
– додається у декларації.