Німеччина та Франція надаватимуть Україні зброю залежно від ситуації

Німеччина та Франція вирішили, що адаптуватимуть свою військову підтримку України залежно від розвитку ситуації на полі бою.

Відповідну франко-німецьку декларацію схвалили за результатами Ради з питань безпеки й оборони, яка відбулась 22 січня у Парижі.

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Держави продовжуватимуть тісно координувати допомогу, щоб забезпечити Україну необхідними можливостями та підготувати її Збройні сили так, аби вони могли відновити територіальну цілісність країни,

– йдеться у документі.

Яку допомогу надаватимуть Німеччина та Франція

Зазначають, що Німеччина та Франція найрішучіше засуджують агресивну війну Росії проти України та продовжуватимуть надавати непохитну підтримку Києву в усіх сферах, особливо у:

політичній, військовій, економічній, фінансовій, гуманітарній, соціальній та культурній;

буде надаватися допомога, необхідна упродовж зими.

Париж і Берлін сповнені рішучості підтримувати відбудову України, активно сприятимуть лідерству ЄС у цій сфері та діятимуть разом із партнерами.

Згідно з домовленістю з партнерами по ЄС і G7, Німеччина та Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно,

– підкреслюється у декларації.

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Окрім цього, вони сповнені рішучості боротися з безкарністю за воєнні та інші тяжкі злочини й підтримуватимуть зусилля з притягнення винних до відповідальності.

Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Володимира Зеленського щодо справедливого та тривалого миру,

– додається у декларації.

20 січня у Німеччині пройшло засідання у форматі "Рамштайн". Партнери України не дійшли до спільного рішення щодо передачі танків Leopard.