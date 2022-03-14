Німеччина готова прийняти необмежену кількість біженців з України
Джерело:Wi Wo
Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Рятуючись від бойових дій, тисячі наших громадян змушені були вирушили за кордон.
Уповноважений федерального уряду з питань інтеграції Рім Алабалі-Радован дав обіцянку стосоно біженців. Про це він повідомив газетам медіа-групи Funke.
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Німеччина запропонує захист усім людям, які втікають до нас з України,
– сказав політик від СДПН.
Водночас Рім Алабалі-Радован зазначив, що поки ніхто не може передбачити точну кількість осіб.
Нагадаємо, за оцінками Організації Об'єднаних Націй станом на 11 березня кількість біженців з України досягла 2,5 мільйона людей. Окрім цього, близько двох мільйонів громадян переміщено всередині нашої держави.