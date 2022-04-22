Ми зробимо все, – Шольц про Німеччину як майбутнього гаранта безпеки для України

Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова стати гарантом безпеки України. Для цього держава зробить все необхідне.

Про це канцлер Німеччини розповів в інтерв'ю. Він наголосив, що зараз найважливіше припинити вогонь в Україні та вивести російські війська.

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Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все необхідне, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні у ролі гарантів,

– наголосив Шольц.

Політик запевнив, що "миру", яким його бачить президент Росії Володимир Путін, не буде.

Що цьому передувало

Раніше українська сторона представила Росії свій варіант бачення угоди про мир. Він передбачає, що Україна готова відмовитися від планів вступу в НАТО. Натомість провідні держави світу мають стати гарантами її безпеки, а у разі нового вторгнення надати гроші та військо.

Наразі такими гарантами в усній формі погодилися стати Туреччина, Німеччина, Франція та Італія.

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